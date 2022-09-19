Улан-Батор, 20 сентября, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух с 19 по 24 сентября совершает рабочий визит в Нью-Йорк, принимая участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила Администрация президента Монголии.

(сс) U.S. Department of State Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух

Сессия, которая началась 13 сентября, проходит под лозунгом «Переломный момент: трансформационные решения для взаимосвязанных вызовов». Президент Ухнаагийн Хурэлсух участвует в дебатах, а также намерен выступить с речью о позиции Монголии по вопросам актуальных международных проблем.

Ухнаагийн Хурэлсух должен встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и рядом глав государств.

До визита в Нью-Йорк глава Монголии участвовал в саммите ШОС в Самарканде. В рамках саммита Ухнаагийн Хурэлсух встретился с президентом России Владимиром Путиным.