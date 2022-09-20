Вашингтон, , 01:28 — REGNUM США выставляют на продажу на ноябрь еще 10 млн баррелей нефти из американского стратегического резерва, 19 сентября сообщило на сайте своем министерства энергетики страны.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о реализации плана, который был обнародован главой Белого дома в конце марта. Согласно указанному плану, Соединенные Штаты должны высвобождать из национальных запасов по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода для улучшения ситуации на топливном рынке внутри страны.

В соответствии с графиком, США должны были высвободить до конца октября 180 млн баррелей нефти, однако пока направлено 155 млн баррелей сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября бывший американский президент Дональд Трамп предупредил о двукратном повышении цен на топливо в США сразу после промежуточных выборов в Конгресс.

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