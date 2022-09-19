Вашингтон, 20 сентября, 2022, 01:28 — ИА Регнум. США выставляют на продажу на ноябрь еще 10 млн баррелей нефти из американского стратегического резерва, 19 сентября сообщило на своём сайте министерство энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Речь идет о реализации плана, который был обнародован главой Белого дома в конце марта. Согласно указанному плану, Соединенные Штаты должны высвобождать из национальных запасов по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода для улучшения ситуации на топливном рынке внутри страны.

В соответствии с графиком, США должны были высвободить до конца октября 180 млн баррелей нефти, однако пока направлено 155 млн баррелей сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября бывший американский президент Дональд Трамп предупредил о двукратном повышении цен на топливо в США сразу после промежуточных выборов в Конгресс.

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