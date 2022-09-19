Мисурата, Ливия, 20 сентября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. В портовом городе Мисурате, расположенном на средиземноморском побережье Ливии, 19 сентября произошёл взрыв на складе с оружием. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

(сс) Rachealmarie Взрыв

О подробностях инцидента информации пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Ливии в результате произошедшего 13 сентября взрыва на складе горючего в городе Себхе пострадали 17 человек, несколько близлежащих домов были повреждены взрывной волной.

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