Берлин, 20 сентября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Киевский режим получит 28 танков М-55S, которые находятся на вооружении словенской армии, сообщается на сайте правительства Словении.

AndrejS. K Танк М-55S

Взамен Германия передаст Любляне 40 военно-транспортных машин, 35 тяжелых погрузчиков и 5 тяжелых автомобильных цистерн для воды. Об этом в ходе телефонного разговора договорись словенский премьер-министр Роберт Голоб и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ не собирается идти на единоличные шаги по отправке киевскому режиму танков западного производства.

19 сентября немецкое министерство обороны объявило, что Берлин поставит Киеву еще 4 самоходных гаубицы (САУ) Panzerhaubitze 2000, 2 реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронированных автомобилей Dingo.