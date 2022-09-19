Мехико, 20 сентября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. В Мексике после произошедшего в западном штате Мичоакан землетрясения магнитудой 7,7 было зафиксировано ещё более 160 повторных подземных толчков. Об этом Национальная сейсмологическая служба 19 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Smchealth.org Землетрясение

Национальная сейсмологическая служба «По состоянию на 15:20 19 сентября было зарегистрировано 168 повторных толчков после землетрясения магнитудой 7,7, случившегося в Мичоакане 19 сентября, магнитуда самого сильного составила 5,3».

Подземные толчки ощутили жители нескольких регионов в южной, западной и центральной частях Мексики. В числе затронутых землетрясением — штаты Герреро, Мичоакан, Оахака, Колима и Халиско. По предварительным данным, из-за обрушения стены торгового центра в городе Мансанильо погиб один человек.

Отмечается, что менее чем за час до подземных толчков в стране начались масштабные учения по реагированию на землетрясения.

Напомним, в ходе одного из самых разрушительных землетрясений в истории Мексики, которое произошло 19 сентября 1985 года, погибло, по разным оценкам, от 10 до 40 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, магнитуда землетрясения, произошедшего в мексиканском штате Мичоакан, составила 7,7. Ранее было заявлено, что магнитуда сейсмических толчков не превышала 7,4.