Дербент, Дагестан, , 00:42 — REGNUM По меньшей мере тринадцать человек, в том числе четверо несовершеннолетних, отравились угарным газом в одном из кафе в дагестанском городе Дербент. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, инцидент произошел из-за поломки одного из агрегатов для приготовления пищи.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в одном из пятиэтажных домов в Казани угарным газом отравились три человека, включая двоих детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии отравились угарным газом женщина и двое детей