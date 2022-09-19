Дербент, Дагестан, 20 сентября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. По меньшей мере тринадцать человек, в том числе четверо несовершеннолетних, отравились угарным газом в одном из кафе в дагестанском городе Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, инцидент произошел из-за поломки одного из агрегатов для приготовления пищи.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в одном из пятиэтажных домов в Казани угарным газом отравились три человека, включая двоих детей.