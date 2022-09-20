Архангельск,
20 сентября 2022, 00:17 — REGNUM В Архангельской области до конца 2024 года построят три мусоросортировочных предприятия стоимостью 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.
Сортировка мусора
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«К строительству в Архангельской области запланировано три объекта. Их общая мощность 400 тысяч тонн обработки в год […] Финансирование проекта также может быть получено за счет выпуска облигаций Российского экологического оператора. Банк России зарегистрировал нам программу на 100 млрд рублей, все деньги пойдут на развитие инфраструктуры», — цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева.
Предприятия будут построены в Коряжме, Няндоме и Архангельске.
Как сообщало ИА REGNUM, в России ищут решение проблемы утилизации ТКО в Арктической зоне.