Архангельск, 20 сентября, 2022, 00:17 — ИА Регнум. В Архангельской области до конца 2024 года построят три мусоросортировочных предприятия стоимостью 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

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«К строительству в Архангельской области запланировано три объекта. Их общая мощность 400 тысяч тонн обработки в год […] Финансирование проекта также может быть получено за счет выпуска облигаций Российского экологического оператора. Банк России зарегистрировал нам программу на 100 млрд рублей, все деньги пойдут на развитие инфраструктуры», — цитирует пресс-служба главу РЭО Дениса Буцаева .

Предприятия будут построены в Коряжме, Няндоме и Архангельске.

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