Нью-Йорк, США, , 00:14 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 сентября ростом на фоне ожидания заседания ФРС.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 197,26 пункта (0,64%), до уровня 31 019,68 пункта. S&P 500 подорожал на 26,56 пункта (0,69%), до уровня 3899,89 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 86,62 пункта (0,76%), до уровня 11 535,02 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,28 (0,33%), до уровня $85,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 сентября — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне опубликованных ранее данных по инфляции и ожидания будущего заседания ФРС.

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