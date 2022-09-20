Архангельск, , 00:03 — REGNUM В первом полугодии 2022 года государственный долг Архангельской области вырос на 1,8%. Об этом сообщает пресс-служба областного собрания депутатов.

Долг Urosario.edu.co

«Государственный долг Архангельской области на 1 июля 2022 года составил 43 млрд 376 млн рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 1,8 процента, что связано с получением областью федерального бюджетного кредита для погашения долговых обязательств», — сообщили в пресс-службе собрания, отметив, что впервые государственный долг региона состоит только из бюджетных кредитов — коммерческий долг погашен полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России готов установить на постоянной основе ряд введенных в кризис бюджетных послаблений для субъектов РФ.