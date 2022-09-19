Москва, , 23:52 — REGNUM Российским туристам рекомендуется запасаться наличными деньгами при планировании поездки в Турцию, сообщает 19 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР).

МИР Sdelanounas.ru

В ассоциации подтвердили, что в Турции, начиная с минувших выходных, сокращается количество как магазинов, принимающих российские карты «Мир», так и банкоматов, выдающих наличные по этим картам. Отмечается, что ряд турецких банков в настоящее время ограничивают работу с платёжной системой.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что обмен по хорошему курсу предлагается в аэропорту Антальи. Рубли можно поменять и в городе, но курс вряд ли будет близким к курсу Банка России.

Кроме этого, в ассоциации рекомендовали туристам бронировать в Анталье отели с системой «всё включено», а в случае Стамбуле — как минимум с завтраками.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня крупнейший частный банк Турции Is bankasi объявил о временном прекращении работы с российской платёжной системой «Мир».

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