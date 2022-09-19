Скопье, , 23:48 — REGNUM Министр транспорта и путей сообщения Северной Македонии Благой Бочварски 19 сентября заявил, что приоритетное место в инвестиционной программе правительства занимает автомагистраль Тетово-Гостивар.

Северная Македония Juan Antonio Segal

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, магистраль является частью панъевропейских коридоров номер 8 и 10.

Ранее Бочварски заявил о намерении правительства снизить плату за проезд по этой автомагистрали.

Напомним, все участки данных коридоров, кроме македонского и албанского, уже достроены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании заявили о необходимости разрыва связки с Македонией на пути в ЕС