Приштина, Сербия, 19 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 сентября в интервью для хорватского издания «Вечерний лист» заявил о возможности новой войны в Косово.

Альбин Курти

В качестве доказательства наличия такой возможности политик привел крупные поставки вооружения из РФ и Китая в Сербию, а также участие Сербии в совместных учениях с Россией «Славянский щит» и «Славянское братство».

Глава фракции Демократической партии Косово в парламенте Косово Абелярд Тахири 19 сентября заявил, что заявления Курти призваны отвлечь внимание от внутренних проблем Косово, однако свидетельствуют о «невероятном» ментальном состоянии главы правительства Косово и его неспособности к выполнению работы руководителя.