Вашингтон, 19 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Создатель научно-фантастического телесериала «Вавилон-5» Джозеф Майкл Стражински призвал поклонников поддержать потенциальный перезапуск проекта. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Цитата из т/с «Вавилон-5»

«Я никогда не просил фанатов «Вавилона-5» о помощи от имени шоу. Потому что я убеждён, что моя роль и роль этого сериала — служить зрителям, а не наоборот. Однако впервые за 22 года мне придётся отступить от такого поведения. Судьба пилотного эпизода перезапуска «Вавилона-5» может быть решена в конце сентября. Если фанаты «В-5» хотят показать свою поддержку и сообщить The CW и Warner Bros. о том, что вы хотите увидеть перезапуск — то сейчас самое время», — написал Стражински. В то же время руководство Warner Bros. по-прежнему не делает никаких публичных заявлений относительно производства перезапуска.

Напомним, оригинальный телесериал «Вавилон-5» выходил с 1993 по 1998 год. В сентябре 2021 года стало известно, что проект может получить перезапуск.