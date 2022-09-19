Прага, , 23:41 — REGNUM Первая партия американского сжиженного природного газа (СПГ) получена Чехией через морской маршрут и терминал в Нидерландах, сообщил 19 сентября журналистам пресс-секретарь чешской энергетической компании CEZ Роман Газдик.

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По его словам, для этого Чехия взяла в аренду 30% мощностей плавучего терминала в голландском городе Эмсхавен.

В рамках первой партии доставлено 100 млн кубометров СПГ. До конца 2022 года в Эмсхавен запланирована поставка еще семью такими судами.

Напомним, по официальный данным, годовой объём потребления газа в Чехии составляет порядка 10 млрд кубометров.

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