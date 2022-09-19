Тель-Авив, Израиль, 19 сентября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Соглашение о морской границе Израиля и Ливана нужно, если оно послужит интересам обеих стран, сказано в опубликованном 19 сентября заявлении официального представителя главы израильского правительства.

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«Такое соглашение принесло бы большую пользу и укрепило бы региональную стабильность», — сказано в тексте документа. Что касается добычи газа на месторождении Кариш, она остановлена Израилем не будет.

Напомним, между Ливаном и Израилем нет соглашения о разграничении эксклюзивных экономических зон. В октябре 2020 года при посредничестве США и под эгидой ООН начались переговоры о морской и сухопутной границе.