Вологда, 19 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Хозяйства Вологодской области в два раза увеличили урожайность зерновых и рапса. Об этом сообщает правительство региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

На данный момент убрана большая часть зерновых культур. Аграрии уже убрали 84,7 тысяч га зерновых культур и выполнили 92% плана уборки. Лён-долгунец вытереблен на площади 1,9 тысяч га (89% от плана), рапс собран на площади 2,1 тысяч га (88% от плана).

«Больше всего зерна собрано в Вологодском, Грязовецком и Шекснинском районах области: 65 тысяч тонн, 25,9 тысяч тонн и 18,7 тысяч тонн соответственно», — рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Как сообщало ИА REGNUM, аграрии Красноярского края собрали около 1,5 млн тонн зерна.