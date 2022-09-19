Москва, 19 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. На телеканале «Россия» 26 сентября 2022 года состоится премьера нового шоу «Малахов» с Андреем Малаховым. Соответствующее объявление было опубликовано в официальном сообществе канала во «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Андрей Малахов на 8 Московском международном биеннале современного искусства

«Всё, чем живёт большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни — обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы «Малахов», — сказано в сообщении. Подробности новой передачи пока что не раскрываются.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Андрей Малахов стал владельцем 51% доли санаторно-гостиничного комплекса «Изовела» в Мурманской области. Остальные доли принадлежат генеральному директору объекта Ольги Харитоновой и бизнесмену Алексею Минделю.