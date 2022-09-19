Тирана, , 23:38 — REGNUM Группа хакеров Homeland justice 19 сентября опубликовала список лиц, разыскиваемых полицией албанских городов Влёра и Тирана.

Внимание розыск. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское отделение Euronews (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), все официальные страницы албанских властных институтов были заблокированы в ходе кибератаки 15 июля 2022 года, а 9 сентября хакерам удалось на несколько дней получить доступ к системе TIMS Албании и заблокировать работу сайта полиции Албании.

В правительстве Албании в кибератаках обвиняют Иран, отношения Албании с Ираном были разорваны 8 сентября 2022 года.

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