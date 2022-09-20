20 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова спикера Госдумы РФ о том, что Запад понял, что с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским победы над Россией им не видать.

Артур Савин, , 03:03 — REGNUM Заявление спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина о том, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским победы над Россией им не видать, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Спикер Госдумы отметил, что на Западе всё чаще и всё настойчивее стали звучать призывы как к Москве, так и к Киеву сесть за стол переговоров, хотя ещё совсем недавно что Вашингтон, что Брюссель ждали развязки конфликта исключительно на поле боя. Володин подозревает, что до западных кураторов Зеленского наконец-то дошло, что эта марионетка не способна привести их к победе над Российской Федерацией. А если они проиграют, то ответственность за развязанную войну придётся нести как раз хозяевам киевского неонацистского режима, а они это не хотят.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Сейчас [в бывш. УССР] ситуация вообще патовая, все бегут оттуда куда глаза глядят», — отметил Sergey K.

Многие пользователи отметили, что на Западе действительно начали склонять Киев к переговорному процессу с Россией. Это прекрасно видно по истерическим заявлениям Зеленского, который чуть ли не каждый день отказывается садиться с российским президентом за один стол.

«Штаты и Европа, может, всё-таки и поняли, что нет никаких перспектив с Зеленским. Более того, я думаю они это и изначально понимали, вот только не видно пока никакого изменения риторики», — пишет Иван З.

Некоторые комментаторы отмечают, что переживать за Америку не стоит, ведь свою выгоду из конфликта между Москвой и Киевом она уже успела сполна извлечь.

«Не думаю, что они были ранее заинтересованы в победе Киева. Экономика США стоит на войнах по всему миру, на хаосе. В случае с конфликтом Киева и Москвы у них всё выдалось на пять с плюсом. Ни Россия, ни киевский режим толком никуда продвинуться не могут, а население всё сокращается и сокращается, как и ресурсы обеих сторон», — указывает Ксения Ч.

«Задачей Запада было развязать конфликт и воспользоваться им, чтобы больше на Россию надавить и санкций накидать, спасая тем самым свою экономику. Ведь посмотрите, пока русские с [жителями бывш. УССР] воют, янки делят труп Европы», — написал Глеб А.

Пояс Евросоюз Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что изменившаяся риторика — это лишь слова, а на деле Запад продолжает толкать Киев в самоубийственную атаку на Россию.

«Володин пытается выдать желаемое за действительное. После отступления российских войск из-под Харькова Америка увидела в Зеленском, наверное, впервые перспективного игрока. Теперь-то они, наоборот, с утроенной силой будут Киеву помогать», — уверен Алексей Р.

«Пустые слова, типа американцы всё поняли. В это только хомячки поверят, а американцы всё продолжают поставлять оружие Киеву, и плевали они на Зеленского. Заменят, если надо будет. Он всё равно ничего сам не решает, это кукла», — указывает Дмитрий Б.

Напомним, 19 сентября спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что Вашингтон и Брюссель поняли, что с главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским победы над Россией им не видать.