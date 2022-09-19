Приштина, Сербия, , 23:36 — REGNUM Совет директоров косовской государственной компании Радио и Телевидение Косово 19 сентября назначил Арту Авдиу и. о. генерального директора телеканала Радио и Телевидение Косово на албанском языке.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кандидатуру Авдиу предложил генеральный директор Радио и телевидения Косово Шкумбиу Ахметджекай.

15 сентября 2022 года прежний руководитель телеканала Фестим Кабаши подал в отставку.

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