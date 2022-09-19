Вашингтон, 19 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. США готовы отменять санкции, введённые в отношении Венесуэлы, при условии прогресса в диалоге между властями южноамериканской страны и оппозицией. Об этом заявил 19 сентября старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности при Белом доме Хуан Гонсалес.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена не ужесточала санкционный режим в отношении Венесуэлы. По его словам, в Белом доме пришли к выводу, что «никакие дополнительные санкции не изменят статус-кво, но действительно могут закрыть пространство для диалога».

«Мы пытаемся добиться расширения международного консенсуса в пользу демократии в Венесуэле, вовлечь как можно больше стран, концентрируя внимание на диалоге, направление которому задают венесуэльцы. И мы ясно сигнализировали о готовности смягчать санкции на основе прогресса в этих переговорах», — сказал Гонсалес.

Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что санкции могут быть вновь введены «в случае регресса или отсутствия переговоров».