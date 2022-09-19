Лондон, , 23:05 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» больше не заинтересован в подписании 19-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» и национальной сборной России Арсена Захаряна. Об этом 19 сентября сообщает Radio talkSPORT.

По информации источника, скауты «Челси» остались недовольны тем, как Захарян проводит текущий сезон. В девяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 футболист набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Действующее соглашение Арсена Захаряна с «Динамо» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 15 миллионов евро.