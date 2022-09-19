Лондон, , 23:12 — REGNUM Президент США Джозеф Байден 19 сентября провел встречу с президентом Косово Вьосой Османи на церемонии прощания с королевой Елизаветой II в Лондоне.

Королева Елизавета II

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи американский президент выразил свою «непоколебимую поддержку Косово».

На похороны 96-летней королевы в Лондон были приглашены свыше двух тысяч человек, среди них свыше ста глав государств с их супругами, включая президента Северной Македонии Стево Пендаровски.

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