Оттава, 19 сентября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал об инциденте, произошедшем во время съёмок фильма «Аватар». Его слова приводит издание Variety.

Цитата из к/ф «Аватар». реж Джеймс Кэмерон. 2009. США, Великобритания На планете Пандора

«Студия посчитала, что фильм должен быть короче, и что в нём слишком много сцен с полётами. В итоге именно эти моменты больше всего и полюбили зрители. И это было тем местом, где я провёл линию на песке и сказал продюсерам: «Знаете что? Я снял «Титаник». Видите это здание, в котором мы сейчас встречаемся, этот новый комплекс за $500 млн? «Титаник» оплатил его, так что я решаю, что попадёт в фильм», — заявил постановщик. Кэмерон также добавил, что после выхода картины в прокат продюсеры поблагодарили его за настойчивость, принёсшую успех «Аватару».

Напомним, премьера сиквела «Аватара» запланирована на 16 декабря 2022 года. Выйдет ли лента в России — неизвестно.