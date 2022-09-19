Усинск, Коми, 19 сентября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Новый резидент Арктической зоны РФ займётся сбором и утилизацией нефтяных отходов в Коми. Об этом сообщает минэкономразвития республики.

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«Реализация проекта благоприятно скажется на экологическом фоне Усинска и прилегающих к нему территорий, предотвратит образование, накапливание и загрязнение отходами новых площадей, позволит получать дешёвое топливо», — сообщили в ведомстве.

Запуск проекта поможет привлечь порядка 150 млн рублей инвестиций и создать 19 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, резидент АЗРФ построит в Мурманской области гостиничный комплекс.