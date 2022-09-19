Барселона, Испания, , 23:03 — REGNUM 35-летний испанский центральный защитник Жерар Пике не планирует покидать каталонскую «Барселону», несмотря на роль игрока запаса. Об этом 19 сентября сообщает испанское издание Marca.

Жерар Пике Zimbio.com

По информации источника, Пике планирует бороться за место в стартовом составе. Действующее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 134 минуты.

За «Барселону» Пике выступает с 1 июля 2008 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 5 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 5 миллионов евро.