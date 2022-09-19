Лиссабон, , 23:00 — REGNUM 29-летний нападающий лиссабонский «Бенфики» Рафа Силва завершил карьеру в национальной сборной Португалии по футболу. Об этом футболист сообщил 19 сентября в своих социальных сетях.

Португалия Setwalls.ru

В составе сборной Португалии Рафа Силва принял участие в 25-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

В текущем сезоне португальской Примейры Лиги 2022/23 Силва набрал 6 (4+2) очков по системе гол+пас в семи турах регулярного чемпионата.

За «Бенфику» Рафа Силва выступает с 31 августа 2016 года после перехода из «Браги» за 16 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.