Запорожье, Бывш. УССР, , 23:00 — REGNUM Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ посёлка городского типа Пришиб (Запорожская область, территория б. УССР), сообщает 19 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ракетный удар бандеровские боевики нанесли из РСЗО HIMARS: в результате две женщины погибли и ещё три были тяжело ранены. Ракетный обстрел к тому же нанёс серьёзные повреждения в посёлке.

Так, разрушена сельхозтехника, склад с зерном вместимостью 100 тонн, пять зданий свинофермы. Рогов в связи с этим подчеркнул следующее: бандеровцы продолжают обстреливать объекты, «которые не представляют опасности для противника и не являются военными».

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