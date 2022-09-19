Сыктывкар, 19 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. В Коми резко выросла заболеваемость ОРВИ — за неделю было выявлено почти 10 тысяч заболевших. Об этом сообщает Центр гигиены и эпидемиологии.

Med-instrukcia.ru Грипп

Из-за роста заболеваемости в республике полностью приостановлен учебный процесс в двух средних школах и в четырех детских садах.

По данным Центра, от гриппа в Коми привиты 26 946 человек, в том числе 6681 ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре рассказали , как не заразиться гриппом.