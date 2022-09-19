Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Автор сериала «Андор» Тони Гилрой рассказал, когда выйдет второй сезон проекта. Об этом пишет портал The Wrap.

Сериал «Андор» Кадр из трейлера

По словам Гилроя, съёмки второго сезона начнутся в ноябре 2022 года, однако для просмотра он станет доступен не раньше осени 2024 года. В то же время руководство Disney пока что не раскрывало своих планов относительно производства продолжения.

Напомним, премьера «Андора» намечена на 21 сентября 2022 года. Сериал станет приквелом фильма «Изгой-один».

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