Вашингтон, 19 сентября 2022, 22:53 — REGNUM Автор сериала «Андор» Тони Гилрой рассказал, когда выйдет второй сезон проекта. Об этом пишет портал The Wrap.

Сериал «Андор»
Сериал «Андор»
Кадр из трейлера

По словам Гилроя, съёмки второго сезона начнутся в ноябре 2022 года, однако для просмотра он станет доступен не раньше осени 2024 года. В то же время руководство Disney пока что не раскрывало своих планов относительно производства продолжения.

Напомним, премьера «Андора» намечена на 21 сентября 2022 года. Сериал станет приквелом фильма «Изгой-один».

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