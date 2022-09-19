Таллин, 19 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Проживающие в Эстонии граждане России и Белоруссии, имеющие огнестрельное оружие, могут быть опасны, заявила 19 сентября эстонский премьер-министр Кая Каллас.

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По её словам, правильным решением было бы изъятие оружия у таких людей.

«Надеюсь, что в сложившихся обстоятельствах люди понимают, что граждане России и Белоруссии с оружием в руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии», — цитируют её слова эстонские СМИ.

При этом Каллас призвала срочно направить в парламент законопроект об изъятии оружия у граждан РФ и Белоруссии.

«Мы дадим им время на добровольную сдачу оружия», — сказала премьер-министр Эстонии.