Тирана, , 23:01 — REGNUM Хакеры 19 сентября выложили в сеть резонансную документацию, хранившуюся на серверах полиции Албании.

Убийство Кирова Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди прочего был опубликован документ согласно которому гражданин Албании Прек Кодра, опытный снайпер, готовил убийство премьер-министра Косово Альбина Курти. Злоумышленник уже был причастен к ряду убийств в Черногории и Косово.

Информация о плане убийства содержалась в переписке главы полиции Косово в 2021 году Гледиса Нано с Косовским департаментом по борьбе с терроризмом. Наряду с Курти, Кодра планировал убийство бывшего члена Секретной службы Косово Исмета Хаджи, члена Демократической партии Косово.

Напомним, 8 сентября Албания обвинила Иран в кибератаке 15 июля, а уже на следующий день серверы полиции Албании подверглись кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к камерам видеонаблюдения.

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