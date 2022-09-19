Тирана, 19 сентября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Хакеры 19 сентября выложили в сеть резонансную документацию, хранившуюся на серверах полиции Албании.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Убийство Кирова

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди прочего был опубликован документ согласно которому гражданин Албании Прек Кодра, опытный снайпер, готовил убийство премьер-министра Косово Альбина Курти. Злоумышленник уже был причастен к ряду убийств в Черногории и Косово.

Информация о плане убийства содержалась в переписке главы полиции Косово в 2021 году Гледиса Нано с Косовским департаментом по борьбе с терроризмом. Наряду с Курти, Кодра планировал убийство бывшего члена Секретной службы Косово Исмета Хаджи, члена Демократической партии Косово.

Напомним, 8 сентября Албания обвинила Иран в кибератаке 15 июля, а уже на следующий день серверы полиции Албании подверглись кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к камерам видеонаблюдения.