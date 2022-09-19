Бишкек, , 22:51 — REGNUM Киргизские власти могут обратиться в трибунал Организации объединённых наций из-за вооружённого конфликта, спровоцированного таджикскими военными. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

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По его словам, за 30 лет независимости Киргизия ещё не видела столь масштабной агрессии со стороны соседней страны.

При этом глава Совбеза отметил, что у киргизов нет никаких претензий к народу Таджикистана.

«Таджикские граждане не устраивают провокации и не ведут военные действия. В этом задействованы определенные политические круги Таджикистана», — подчеркнул Иманкулов.

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