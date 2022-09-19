Краснодар, 19 сентября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 19 сентября в Краснодаре на стадионе «Кубань» футбольный клуб «Кубань» в матче 10-го тура Первой лиги 2022/23 одержал минимальную победу над тульским «Арсеналом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Tularegion.ru Арсенал

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Даниил Горовых (7’) и Алексей Щеткин (60’). Единственный гол «пушкарей» на 53-й минуте встречи ударом с пенальти забил экс-нападающий ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко.

Составы команд:

«Кубань»: Нестеренко, Гудков, Сидоров, Хомуха, Родин (Таказов, 83’), Мосейчук (Югалдин, 90’), Безденежных, Горовых, Абдоков (Чуканов, 73’), Ткачук, Щеткин (Архипов, 73’).

«Арсенал»: Коченков, Сериков, Насыров, Григалава, Кайнов (Суханов, 67’), Мануйлов (Померко, 67’), Янов (Ставпец, 67’), Григорян (Пантелеев, 82’), Панченко, Алиев (Яковлев, 69’), Луценко.

«Кубань», одержав третью победу в сезоне и набрав 11 очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» с 16-ю очками по итогам тура опустился на седьмую строчку.