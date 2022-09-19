Лондон, 19 сентября 2022, 22:44 — REGNUM 21-летний центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что намерен сыграть за национальную сборную Франции по футболу на чемпионате мира 2022 года.

ФК «Арсенал»
ФК «Арсенал»

«Когда ты представляешь свою страну — это потрясающе. Я мечтаю сыграть за свою страну на чемпионате мира и надеюсь, что мечта сбудется», — цитирует Салиба издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Вильям Салиба получил вызов в сборную Франции на матчи группового этапа Лиги Наций УЕФА 2022/23. В сентябре подопечные Дидье Дешама сыграют со сборными Австрии и Дании.

В текущем сезоне Вильям Салиба принял участие в семи турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.