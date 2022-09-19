Лондон, , 22:44 — REGNUM 21-летний центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что намерен сыграть за национальную сборную Франции по футболу на чемпионате мира 2022 года.

ФК «Арсенал»

«Когда ты представляешь свою страну — это потрясающе. Я мечтаю сыграть за свою страну на чемпионате мира и надеюсь, что мечта сбудется», — цитирует Салиба издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Вильям Салиба получил вызов в сборную Франции на матчи группового этапа Лиги Наций УЕФА 2022/23. В сентябре подопечные Дидье Дешама сыграют со сборными Австрии и Дании.

В текущем сезоне Вильям Салиба принял участие в семи турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.