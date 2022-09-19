Ижевск, , 22:44 — REGNUM В связи с возгоранием в корпусе предприятия по производству лакокрасочной продукции в Ижевске начата проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Пожар в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также планируется дать оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, охране труда.

По результатам проверки в случае наличия оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске на улице Салютовской, 31 горит кровля и второй этаж корпуса лакокрасочного производства, площадь оценивается в 5 тыс. кв. метров. Частично кровля обрушилась. На месте работают около 100 человек личного состава от МЧС России и 30 единиц техники.

Прибывший на место ЧП глава города Олег Бекмеметьев сообщил, что ситуация непростая, но полностью контролируемая.

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