Вашингтон, 19 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Необходимость продления завершающегося 2 октября соглашения о перемирии в Йемене обсудили глава президентского руководящего совета республики Рашад Мухаммед аль-Алими и американский госсекретарь Энтони Блинкен, говорится в опубликованном 19 сентября заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Peter Fitzgerald Йемен

Со своей стороны глава Госдепа выразил поддержку аль-Алими и президентскому совету Йемена. Оба переговорщика подтвердили, что продление и расширение достигнутого при посредничестве ООН перемирия необходимо.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемая антитеррористическая коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила йеменских хуситов в нарушении соглашения об обмене военнопленными.

Стоит также напомнить, что 1 марта хуситы и коалиция впервые с 2016 года согласились на предложение ООН объявить двухмесячное перемирие, а в начале апреля был создан Президентский руководящий совет.