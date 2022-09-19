Митровица, Сербия, , 22:44 — REGNUM Глава МВД Косово Джеляль Свечля 19 сентября сообщил журналистам о продолжающемся преследовании и многочисленных угрозах в адрес косовских сербов, перешедших с номеров сербской «провинции Косово и Метохия» на номера, выданные властями «Республики Косово».

Берегись автомобиля Цитата к/ф «Берегись автомобиля». реж.Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик сообщил, что 19 сентября офицер полиции Косово сербской национальности потерял свою машину после смены номеров — в результате поджога она сгорела дотла.

Джеляль Свечля «Попытки посеять страх продолжаются. Сегодня еще один сербский офицер полиции Косово подвергся нападению со стороны нелегальных структур, которые сожгли его машину с законными номерами Республики Косово. Это открытый призыв к борьбе с институтами Республики Косово. Мы требуем, чтобы Вучич прекратил поддержку насильственных и террористских действий в отношении честных граждан республики Косово».

До сих пор введенная 1 сентября 2022 года процедура перерегистрации автомобилей с номерами сербской «провинции Косово и Метохия» на номера, выданные властями Косово не пользуется большой популярностью. С начала октября автомобили с номерами провинции Косово и Метохия будут считаться автомобилями без регистрации на территории Косово.

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