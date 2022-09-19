Мехико, 19 сентября 2022, 22:42 — REGNUM Побережье Мексики после мощного землетрясения может подвергнуться удару цунами, сообщает 19 сентября Национальный центр предупреждения о цунами США.
По мнению специалистов центра, высота волн на ряде участков побережья может на три метра превышать обычный уровень.
Напомним, 19 сентября в западной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4.
В Мехико была объявлена тревога, люди были в срочном порядке выведены из зданий.
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