Мехико, , 22:42 — REGNUM Побережье Мексики после мощного землетрясения может подвергнуться удару цунами, сообщает 19 сентября Национальный центр предупреждения о цунами США.

Мексика Barney Moss

По мнению специалистов центра, высота волн на ряде участков побережья может на три метра превышать обычный уровень.

Напомним, 19 сентября в западной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4.

В Мехико была объявлена тревога, люди были в срочном порядке выведены из зданий.

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