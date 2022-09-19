Лондон, 19 сентября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель может сменить Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом 19 сентября сообщает издание Bild.

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По информации источника, Юлиан Нагельсман может быть отправлен в отставку после неудачного старта команды в новом сезоне Бундеслиги. После семи сыгранных туров «Бавария» с тремя победами и 12-ю набранными очками отстает первого места, которое занимает берлинский «Унион», на пять очков.

Томас Тухель был отправлен в отставку 7 сентября 2022 года после неудовлетворительных результатов на старте сезона. 6 сентября лондонский клуб потерпел поражение от загребского «Динамо» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФа.