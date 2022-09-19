Ижевск, , 22:34 — REGNUM На место пожара в корпусе по производству лакокрасочных материалов компании Palizh прибыл глава Ижевска Олег Бекмеметьев. По его словам, ситуация сейчас непростая, но она полностью контролируется, сообщает мэр в своем telegram-канале.

Пожа в корпусе по производству лакокорасочных материалов в Ижевске скриншот видеозаписи пресс-службы управления МЧС по Удмуртии

«Главная задача — обеспечить тушение пожара производственного здания, где возник основной очаг, отсечь его от перехода с тем, чтобы пламя не перешло на административное здание и складские помещения», — подчеркнул глава города.

Он заверил, что сил и средств, которые работают на тушении пожара, достаточно. Воды в гидрантах также достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске на улице Салютовской, 31 горит кровля корпуса производства лакокрасочных материалов. В настоящее время горит кровля и второй этаж здания, площадь оценивается в 5 тыс. кв. метров. Частично кровля обрушилась. На месте работают около 100 человек личного состава от МЧС России и 30 единиц техники. На месте проводятся замеры содержания вредных веществ в воздухе.

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