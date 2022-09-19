Бишкек, , 22:30 — REGNUM У киргизских властей имеются доказательства того, что таджикские военные начали стрелять первыми и тем самым спровоцировали вооружённый конфликт. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

Таджикские солдаты Mil.ru

По его словам, Таджикистан заранее готовил эту провокацию — за несколько дней до конфликта таджикские военнослужащие копали окопы в приграничной зоне под предлогом подготовки к празднованию Дня независимости страны.

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Глава Совбеза отметил, что пограничная служба Киргизии призывала таджикских пограничников не заходить на спорные участки границы и не провоцировать киргизских коллег.

«Но они нарушили все ранее достигнутые договорённости и зашли туда, что привело к перестрелке. Затем стрельба началась и в других местах, которые не считались проблемными. В их действиях нет никакой логики. Конфликт начался в одном месте, но таджикские военные обстреливали все участки границы в Баткенском и Лейлекском районах», — подытожил Иманкулов.

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