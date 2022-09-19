Приштина, Сербия, , 22:32 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 сентября назначил политического лидера албанцев в Центральной Сербии Ардиту Синани своим политическим советником по Прешево, Медведже и Буяновацу — сербским муниципалитетам со значительной долей албанского населения.

Альбин Курти и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, этот шаг предвосхищает создание канцелярии по Прешево, Медведже и Буяновацу в составе правительства Косово.

Задачей канцелярии будет поддержание отношений с албанцами в Центральной Сербии, продвижение их прав через сербские властные структуры, «как необходимость и требование момента».

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