Приштина, Сербия, 19 сентября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 сентября назначил политического лидера албанцев в Центральной Сербии Ардиту Синани своим политическим советником по Прешево, Медведже и Буяновацу — сербским муниципалитетам со значительной долей албанского населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Альбин Курти и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, этот шаг предвосхищает создание канцелярии по Прешево, Медведже и Буяновацу в составе правительства Косово.

Задачей канцелярии будет поддержание отношений с албанцами в Центральной Сербии, продвижение их прав через сербские властные структуры, «как необходимость и требование момента».