Реймс, Франция, 19 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Болельщики признали 26-летнего атакующего полузащитника сборной России по футболу Александра Головина лучшим игроком матча 8-го тура французской Лиги 1 2022/23 «Реймс» — «Монако» (3:0). Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».

Soccer0010.com Александр Головин

По информации источника, предпочтение россиянину отдали 32% проголосовавших. В матче с «Реймсом» Александр Головин отметился победным забитым мячом после передачи Акселя Дисаси.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 11-ти матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также хавбек получил одну желтую карточку.