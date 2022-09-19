Ижевск, , 22:22 — REGNUM В Ижевске на улице Салютовской, 31 горит кровля корпуса производства лакокрасочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Пожар в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

В настоящее время горит кровля и второй этаж здания, площадь оценивается в 5 тыс. кв. метров. Частично кровля обрушилась. На месте работают около 100 человек личного состава от МЧС России и 30 единиц техники.

На месте проводятся замеры содержания вредных веществ в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, также вечером 19 сентября в селе Завьялово произошёл пожар в пристрое к двухэтажному административному зданию. Сообщение о возгорании поступило спасателя около 18:30 по местному времени. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. По информации администрации, все находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных расчетов. Предварительная площадь пожара — 150 кв. метров.

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